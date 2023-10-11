ابرير حكما لمباراة شباب بلوزداد والاتحاد السوفي

عينت لجنة التحكيم، الحكم ابرير، لإدارة المباراة المتأخرة عن الجولة الأولى، والتي تجمع هذا الجمعة، شباب بلوزداد، بمضيفه الاتحاد السوفي.

وسيدير الحكم ابرير، هذه المواجهة بمساعدة كل من شلالي، مساعد أول، مناصر، حكم مساعد ثاني، بالإضافة كابب، كحكم رابع.

وسيحل فريق شباب بلوزداد، ضيفا على الصاعد الجديد الاتحاد السوفي، سعيا لاستعادته نغمة الانتصارات بعد تعثره الأخير أمام اتحاد خنشلة.

من جهة أخرى، تم تعيين الحكم بودربال، لإدارة المباراة الأخرى، المتأخرة عن الجولة الثانية، بسن اتحاد العاصمة، واتحاد خنشلة.

وسيدير الحكم بودربال، هذا اللقاء بمساعدة بسلامة، مساعد أول، كسار، حكم مساعد ثاني، بالإضافة لآيت عمر كحكم رابع.