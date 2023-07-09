ابرير حكما لمباراة وفاق سطيف ومولودية الجزائر

عينت لجنة التحكيم، الحكم عبد العالي ابرير، لإدارة مباراة وفاق سطيف، وضيفه مولودية الجزائر، برسم الجولة الـ29 من البطولة المحترفة.

وحسب ما كشف عنه الموقع الرسمي للفاف، سيدير الحكم ابرير، هذا اللقاء، بمساعدة كل من شعلالي، مساعد اول، وبلقاسم، مساعد حكم ثاني، بالإضافة لبوجمعة حكم رابع.

ومن المقرر ان تجرى هذه المباراة، يوم غد الإثنين، بملعب “8 ماي 1945″، انطلاقا من الساعة الخامسة والربع مساء.

كما كشف الموقع الرسمي للفاف، التعيينات الكاملة لحكام مباريات الجولة الـ29، والتي جاءت على النحو التالي: