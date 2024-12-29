ابرير حكما لمواجهة الكأس بين المولودية وبن عكنون

عيّنت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، الحكم ابرير، لإدارة اللقاء المقدم عن الدور الـ 32 من منافسة كأس الجزائر، بين نجم بن عكنون ومولودية الجزائر.

ويلتقي النجم بطل مرحلة ذهاب القسم الثاني هواة مجموعة “وسط-غرب” غدا الاثنين، بملعب 5 جويلية. بمُنشط نهائي النسخة الماضية، في لقاء مقدم بسبب التزامات المولودية القارية.

وسيدير ابرير، اللقاء بمساعدة كل من شلالي ومناصر، بينما سيكون سرجان، حكما رابعا لهذه القمة الواعدة.

من جانب آخر، كشفت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، عن الطاقم التحكيمي، الذي سيدير اللقاء المتأخر عن الجولة الـ10 من البطولة المحترفة، بين أتليتيك بارادو واتحاد بسكرة.

وسيقود اللقاء المقرر هذا الأربعاء 1 جانفي 2025. الثلاثي مشايرية وحمايدي وغزلي، فيما سيشرف على تقنية الحكم المساعد “الفار”، بواب بمساعدة بوتيبة.