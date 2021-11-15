ابطال جزائريون يعودون من آسيا الوسطى  بثلاثة ميداليات ذهبية في رياضة رفع بالقوة

يعود اليوم الى أرض الوطن كل من الرياضي عبد الغني عمر خوجة و محمد بوعافية وميصابيح من اسيا الوسطى كأبطال عالميين في بطولة العالم لرياضة الرفع بالقوة متحصلين على ثلاثة ميداليات ذهبية .

حيث تحصل عبد الغني عمر خوجة ابن مدينة تيزي وزو على المرتبة الاولى وتوّج كبطل عالمي في تقنية الضغط على الصدر بوزن تحت 140كلغ في هذه البطولة العالمية والتي جرت فعالياتها بقرغيزيستان بآسيا الوسطى لتكون هذه المرة الثانية على التوالي.

اين يتوجه كبطل عالمي في هذه الرياضة وبنفس الوفد تحصل زميله الرياضي محمد امين بوعافية ابن مدينة وهران على المرتبة الاولى ببطولة كاس العالم. وذلك بتحطيمه الرقم القياسي في السكوات بوزن 412,5كلغ والمجموع بين السكوات والصدر والسحب بوزن 972,5كلغ وحصوله على لقب أفضل رياضي في البطولة.

الى جانبهما تحصل البطل العالمي محمد ميصابيح ابن مدينة سيدي بلعباس على الميدالية الذهبية مع تحطيم رقم القياسي العالمي في السكوات ورقم المجموع بوزن 875 كلغ. وبذلك يتوجوا الثلاثة كابطال عالميين في كاس العالم لرياضة الرفع بالقوة وسيعودون الى ارض الوطن ظهيرة اليوم كابطال العالم. فهل سيكون احد في استقبالهم استقبال الابطال الذين شرفوا الجزائر احسن تشريف ام ان انجازاتهم الكبيرة ستمر لا حدث ؟.