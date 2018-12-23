ابنة الرئيس السابق لنادي “النهد” تقاضي شريكها بتهمة اختلاس أموال

ستمثل أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء، نجلة رئيس نادي الهواة لنصر حسين داي لكرة القدم “النهد”، مراد لحلو، لمواجهة شريكها في شركة “كورتي للإعلام الآلي”.

حيث اتهمته باختلاس أموال خاصة والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، وذلك عقب شكوى تقدمت بها هاته الأخيرة ضد شريكها تتهمه فيها باختلاس أرباح الشركة وإيهامها بالإفلاس.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن نجلة رئيس نادي «النهد» تقدمت بشكواها أمام مصالح أمن ولاية الجزائر.

الشكوى تفيد بأنها أسست شركة للإعلام الآلي مع أحد المستثمرين، وباشرا العمل في المجال، وكان هو المشرف على تسيير شؤون الشركة الناشطة في مجال الإلكترونيات والإعلام الآلي على أساس اقتسام الأرباح السنوبة.

مؤكدة أنها وخلال مطالبتها بالحسابات من أجل تقسيم الأرباح رفض شريكها تسليمها أي فوائد، محاولا إيهامها بأن الشركة أفلست ولم تستطع مواصلة النشاط في المجال.

وحسب المصدر، فقد اتهمت الضحية شريكها بتزوير محررات تجارية والتلاعب في فواتير حسابات الشركة ومداخيلها من أجل إقصائها من الاستفادة من الأرباح السنوية والاستيلاء عليها، وأنه أرغمها على التوجه للقضاء من أجل إنصافها للحصول على حقوقها.

ومن المرتقب أن يمثل الطرفان قريبا أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء لمواجهة تهمتي اختلاس أموال خاصة والتزوير في محررات تجارية، في انتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة من مستجدات.