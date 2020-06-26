ابنة رجاء الجداوي: والدتي لم تفقد الوعي

كشفت إبنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، أميرة مختار، تفاصيل تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد وضعها على جهاز تنفس صناعي تداخلي.

وقالت ابنة الجداوي، في تصريحات لـ cnn بالعربية، إن والدتها ما زالت تحت جهاز التنفس الصناعي بمستشفى الخليفة للعزل بالإسماعيلية، ولكنها لم تفقد الوعي.

وأضافت “يتم تخديرها من جانب الأطباء لتحمل وجود أنبوب التنفس الصناعي عبر القصبة الهوائية لدفع الأكسجين للرئتين وإطعامها عبر أنبوب موصل للمعدة”.

وأضافت، أن الأطباء أخبروها أن وضع والدتها على جهاز التنفس الصناعي به خطورة عالية، ولكنها على ثقة بالله في شفاء والدتها التي تحملت معاناة كبيرة مع هذا المرض الشرس بكل صبر ورضاء، مؤكدة أنها لا تتوقف عن الدعاء للخالق هي وكل محبيها لإتمام شفائها.