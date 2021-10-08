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ابنة شلف تجعل حياتك روضة فيها تنعم وتستريح

بقلم النهار أونلاين
ابنة شلف تجعل حياتك روضة فيها تنعم وتستريح
ابنة شلف
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هي سيدة متميزة بصفاتها الناعمة، اتصلت بنا وأعربت عن خالص نواياها في العثور عن النصيب الجميل، ابنة ولاية شلف، تقول أنها ماكثة بالبيت، ومدبرة رائعة لشؤونه، صاحبة خصال جميلة، وصفات متميزة، تبلغ من العمر 42 سنة، حسنة الشكل وطويلة القامة.

تتمنى الاقتران، والظفر بابن الحلال، إلى جانب ىجل تشعر إلى معه بالأمان، يرجل يغمرها بالود ولن تبخل عليه بالطيبة والحنان، تفضله من إحدى الولايات القريبة من شلف، سنه لا يكون أكثر من 60 عام، لا بأس إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد، شرطها الوحيد أن يكون عاملا، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:
3800.3801.3802

الرقم السري:

135708

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