ابنة مجاهدة تحتجز امرأة في العاصمة.. و”مير” الجزائر الوسطى ينقذها

في حادثة فريدة من نوعها قامت سيدة في الستينيات باحتجاز امرأة اخرى على مستوى شارع اميل الو رقم 33.

وأشار رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، في منشور له على صفحته بفيسبوك، ليلة الأحد الى االاثنين, أن المرأة الستينية رفضت تقديم المفاتيح.

وقام رئيس بلدية الجزائر الوسطى بتعلي الشرفة والدخول الى البيت، حيث باشر المفاوضات مع المرأة.

وخلال المفاوضات، اكتشف بطاش بأن السيدة ابنة المجاهد والمجاهدة بوصوف.

وحسب مصالح الحماية المدنية، التي كانت بعين المكان رفقة الأمن الوطني، فإن المرأة تعاني من مرض نفسي عصبي نتيجة الوحدة.

وقد تم انقاذ السيدة المحتجزة ونقل المريضة الى المصحة المختصة بالأمراض النفسية.