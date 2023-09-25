ابنة معزوز و زوجته أمام العدالة مجددا بعد بيع وتسويقهم لضمادات طبية مغشوشة

من المنتظر ان تفتح الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء تيبازة يوم 9 أكتوبر المقبل ملف قضية فساد متابع فيها معزوز “غ”. ابنة رجل الاعمال معزوز احمد رفقة امها “ي.ن”. و متهمين آخرين من بينهم “م.أ” مسير غير شريك في شركة ميديا كومب. التي تتعلق باستيراد المواد الصيدلانية اضافة الى متهمين آخرين كل من “زك” “ض.ح” ،”ض.ه.ع”.

ووجهت لهم تهم تتعلق بجنحة استيراد مواد طبية بطريقة غير شرعية ،وجنحة عدم تسجيل مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية. وتعريض حياة الغير للخطر ،وجنحة عرض منتوج فاسد للبيع. وجنحة الغش في المواد الطبية ،وجنحة خداع المستهلك وعدم مطابقة المنتوج. جنحة تعريض حياة الغير للخطر . عرض منتوج فاسد للبيع جنحة الغش في المواد الطبية و جنحة خداع المستهلك وعدم مطابقة المنتوج

وبالرجوع الى قضية الحال تتعلق ببيع مواد صيدلانية مغشوشة ممثلة في ضمادات طبية منتهية الصلاحية. بعد قيامهم عن طريق مزيل مسح الاظافر بمسح تاريخ انتهاء صلاحية المنتوج ووضع تاريخ جديد مغوش.

وتعود وقائع القضية بعدما تمكنت عناصر الضبطية القضائية من ضبط داخل مقر شركة ميديا كومب لاستيراد المواد الصيدلانية بزرالدة. وهي ملك لابنة رجل الاعمال الموقوف معزوز احمد المسماة. معزوز “غ” رفقة امها “ي.ن” المتواجدين في حالة فرار.

هذا ما تم حجزه

وتم حجز 9 علب لضمادات مغشوشة منتهية الصلاحية ، ،وبعد التحري و التفتيش الذي قامت به عناصر عند تفتيش تمكنت عناصر الامن من حجز داخل مستودع تابع لشركة ميدي كومب الكائن بمنطقة النشاطات بواد الكرمة بالسحاولة و الذي كانت تستخدمه الشركة المتهمة في تخزين المستلزمات الطبية وهي مستوردة ومحلية الصنع من مختلف العلامات و الاحجام المغشوشة من حيث تاريخ الصلاحية ،و اخرى منتهية الصلاحية المقدر عددها 540301 ، وحدة محجوزة ، كما تم ضبط لفافة تحمل اشرطة لاصقة مدون عليها تواريخ جديدة ،تستعمل في تغيير تاريخ صلاحية المنتوج ,كما ثبت ان المستلزمات الطبية المغشوشة و المنتهية الصلاحية و الغير صالحة للاستعمال البشري قد تم تسويقها و بيعها للمستشفيات العمومية و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية .

وتاتي هذه المحاكمة بعد أن إستأنفت هيئة دفاع المتهمين الاحكام الصادرة ضدهم عن محكمة الجنح بشراقة و التي قضت بإدانة معزوز “غ” ابنة رجل الاعمال معزوز احمد رفقة امها “ي.ن” بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ و 10 ملايين دج غرامة مالية نافذة ،مع تاييد امر بالقبض ضدهما ،كما اصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 6 سنوات حبس نافذ و10 ملايين دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين و يتعلق الامر بكل من “م.أ” مسير غير شريك في شركة ميديا كومب التي تتعلق باستيراد المواد الصيدلانية اضافة الى المتهمين “زك” “ض.ح” ،”ض.ه.ع”.