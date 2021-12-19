ابنتي التي ضحيت بشبابي لأجلها.. صارت تكرهني وتراني أما غير صالحة 

ابنتي التي ضحيت بشبابي لأجلها

آآه من حياة لا ندري ماذا تخبئ لنا، وألف آآه من فلذة كبدي التي أرى الكره في عينيها، أنا لست ألوم عليها، بل على الرجل الذي تخلى عنها بعد أن طلقني لأجل مغريات الدنيا، وتركني وأنا شابة لم أبلغ العشرين بعد تركني برفقة ابنته الرضيعة.

تفكيري حينها كان فقط كيف أحمي ابنتي فبحثت عن عمل حتى عثرت على منصب محترم . حرمت نفسي من الزواج ثانية .

كبر ت ابنتي والحمد لله كانت ناجحة في دراستها، أنا أيضا كنت أرتقي في عملي تمكنت من الحصول على سكن خاص، تحصلت ابنتي على البكالوريا، وسجلت في الجامعة كانت فرحة عمري التي لم أفرحها منذ حوالي 20 سنة، لكنها للأسف لم تتم، فبعد أن سمع والدها أنها في الجامعة صار يتقرب منها،

عاد ليظهر في حيتنا وأحواله المادية صارت جد مرتاحة أغدق عليها بالمال سيارة خاصة وحياة مترفة، نسيت ابنتي ما كابدته لأجلها، لم أتخيل يوما أنها ستنجذب نحوه بهذه السرعة، وهي التي بالكاد تعرفه فهو لم يراها إلا مرة في حياتها، صدقوني أنا لم أعد أعرف ابنتي.

ابنتي التي ضحيت بشبابي لأجلها

فابنتي وبسبب تحريضات والدها وإغوائه لها بالمال صارت تكرهني وكلما حاولت إرشادها في أمر ما أو نهيها عن آخر، تصرخ في وجهي وتهددني بالذهاب لوالدها،بل اتهمتني أنني لا أصلح أبدا لأن أكون أما،

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

من غير المعقول أن يكون كل ذلك بسبب مفعول المال، فأنت وعلى حسب رسالتك توفرين حياة كريمة لابنتك أليس كذلك؟ ولكن مهما كان أنا أعذرك فأنت أم، وحب الأم لا يمكن مجادلته .

لهذا أظن أن تمرد ابنتك ناجم عن رفضك أنت فكرة تواصلها بوالدها، فظهوره بمثابة ظهور منافس لك، أو بمعنى آخر أنت تشعرين بخطر هجرانها لك، وربما هذا ما جعل تصرفاتك فيها نوع من القسوة التي تظنين أنك تحمينها بها، لكن لا تنسي بالمقابل الدلال الذي تجده من والد كانت تشتاق ابنتك حضوره في حياتها،

أما دلاله المفرط فربما هو ندم بعد طول غياب ويريد من خلالها أن يعوض ابنته تقصيره، لهذا كون أذكى من أن تستفزك تصرفاته، وشجعيها على أن تبره وتحبه، وبهذه الطريقة ستحافظين على صورة الأم المثالية تقربي منها وأوجدي لكما نشاط نهاية الأسبوع.

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