ابنتي المراهقة صارت لا تضع الهاتف من يديها

أنا أم لبنت في زهرة العمر أحاول بشتى الطرق أن أكون مثالية في تربيتها وتلقينها أهم المبادئ في الحياة، الحمد لله لم أجد من ابنتي ما يتعبني في علاقاتها مع الآخرين. ولا في مستواها الدراسي لكن تعلقها بالهاتف النقال والانترنت بات أمرا محير.

السيدة نجية من الوسط

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

يوجد العديد من الخطوات والتدابير الصحية والتي يمكنك اتخاذها بنفسك للحد من إدمان تصفح الإنترنت أو استخدام الهاتف لساعات طويلة ونقدم لك بعضا منها

1 جدولة أوقات استخدام الهاتف والانترنت

إن ترشيد استخدام الهاتف المحمول بالتدريج هو الخطوة الاساسية لتقليل الإدمان فمثلا يمكنك تخفيض أوقات استخدام الهاتف ساعة يوميا ثم ساعتين وهكذا أو تخصيص وقت معين.

ابنتي المراهقة صارت لا تضع الهاتف من يديها

2 إيقاف تشغيل الهاتف في اوقات معينة

لا يتوجب عليك أو على طفلك استخدام الهاتف في جميع الأنشطة اليومية، ويفضل عدم اصطحابه لكل مكان، كأن تطلب من ابنتك في أوقات فراغها أن تساعدك في المطبخ وأن تترك الهاتف جانبا للتقليل من استعماله.

3 عدم وضع الهاتف بقرب السرير

فقد بات من الشائع وضع الهاتف أثناء النوم بالقرب من السرير وهو تصرف خاطئ ويفضل تجنبه حيث ينصح بوضع الهاتف بعيدا من أجل الحصول على نوم جيد.

4 استبدال الهاتف المحمول بأنشطة صحية

قد تصعب مقاومة الهاتف المحمول عند الشعور بالملل والفراغ لهذا يجب تكوني ذكية في إيجاد الأفكار والحيل لوضع نشاطات متنوعة قابلة للتنفيذ في أي وقت كبديل عن استعمال الهاتف المحمول في أوقات الفراغ.

5 كبح الفضول

هل أنت أو ابنك المراهق من متصفحي الأخبار لحظة بلحظة وهل تخشيان أن يفوتكما أي جديد؟ إن كنتما كذلك فعليكما التخلي عن هذه العادة السيئة.

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