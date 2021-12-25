ابنتي المراهقة لا ترضى بالموجود وتلهث وراء المفقود
ابنتي المراهقة لا ترضى بالموجود
سيدتي، ابنتي التي لم تتجاوز ال16من عمرها والتي أغدقت عليها أنا ووالدها بالحب والحنان، لم نبخل عليها بشيء من الأمور المادية، فأنا أشغل منصبا هاما وكذلك والدها، أيضا لم أقيّد حريتها في التردد على أماكن الترفيه والنوادي لكن برفقة أخيها الذي يكبرها سنا، والذي كنت أستأمنه عليها، لكنني كنت دوما حريصة على أن تختار الرفقة الطيبة.
البداية كانت بطريقة لبسها، ثم صارت تبحث عن هاتف ذكي آخر صيحة، بعدها بدأت تلوح لي أنها تريد أن تكون مشهورة على تلك التطبيقات التي تنشر الرداءة، فانتابني خوفا شديدا، فسحبت منها مباشرة الهاتف، وهو ما لم يرق لها، ومنذ ذلك الوقت وأنا أعاني معها، فهي ترفض تماما الأمر وتعتبره تدخلا في خصوصياتها، كما انها تجرأت وهددتني بأنها ستترك البيت وتذهب لبيت جدتها حتى تهنأ بالعيش الذي تريده هي وتريباتها من بنات عمتها اللواتي تحيين بلا حسيب أو رقيب.
كلمتها وأوضحت لها أنّ ما تحياه من بحبوحة وبذخ في العيش تحسد من طرف صديقاتها اللواتي تدفعن بها إلى الهاوية، إلا أني وفي كل مرة أكتشف أن ابنتي كمن حدث لها غسيل مخ من طرف صديقاتها اللواتي تعبن عليها عدم اتخاذها لصديق تمرح معه وتقضي معه أحلى الأوقات. أخاف على ابنتي من الضياع سيدتي، كما أنني أخاف إن هي أقدمت على ما هددتني به، حيث أنها طالبتني مؤخرا بسحب ما كان لديها من امتيازات معي مقابل منحي حريتها، كونها متأكدة من أنني أضيّق عليها الخناق.
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وقفة…
ليس كل من تعلم الأحرف أتقن الكلام، فالجميع يكتب والقليل يقرأ والنادر يفهم.
من ساءت أخلاقه طاب فراقه، ومن حسنت خصاله طاب وصاله، فلا تقلل من شأن أحد لأن الكمال لله عز وجل، ولا تجاهر بعيب الناس وعيبك مدسوس.
ولتدرك أن من يدخل مداخل السوء يتهم، ومن يصاحب قرين السوء لا يسلم، ومن لا يحكم لجام فمه يندم، فأرقى الناس هو أقلهم حديثا عن الناسـ وأنقى الناس هو أحسنهم ظنا بالناس.
خطأ: أن تفقد نفسك ثم تقول أنا افتقدني كثيراً
خطأ:أن تبتعد عن الله وعن صلاتك ثم تبحث عن السعادة
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