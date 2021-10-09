ابنتي تكلم صبيان من سنها..

ابنتي تكلم صبيان

السيدة “س” من العاصمة، فاتصلت بنا ذات مساء، نبرة صوتها توحي أنها على صفيح من نار، اكتشفت من باب الصدفة أن ابنتها ذات الـ13 سنة تحادث فتيان من سنها، حيث أخذ اللوحة الذكية التي من المفروض أن ابنتها تستعملها من أجل الدراسة، فوجدت فيها محادثات مع ذكور ليست باللاأخلاقية لكنها لم تتقبلها من قرة عينها، خشية من أن يدخلها عالم الانترنت في طريق مظلم..

في هذه المرحلة سيدتي، يمكننا القول أن وصول البنت إلى التحدث مع أغراب في مواقع التواصل الاجتماعي دليل على عدم مراقبتك لها، وفي هذه الحالة ننصح بما يلي:

إن مصاحبة الأم لابنتهما خلال هذه المرحلة جد ضروري، فلا تجعلي بينكما فواصل، تحدثي معها بلغة الحوار التي تفضلها ولا تترددي لأنك بهذه الطريقة تفقدينها.

عليك أيتها الأم الفاضلة التعرف على نوعية الأصدقاء الذين تقضي معهم جل وقتها لأن الامتثال والانتماء إلى جماعة الرفاق في مرحلة المراهقة له تأثير بالغ على سلوك الفرد.

ثم إن أفضل ما تستطيع أن تفعله كل أم أمام الإنترنت الذي يمثل خطراً على ابنتها المراهقة، هو أن تلقنها سلبياته أولاً، كوجود محتوى هائل من التحرش من طرف محتالين لا عمل لديهم سوى اللعب ببنات الناس على أوتار العاطفة.

وإذا شككت بسلوك ابنتك، عليكِ عندها أن تراقبيها عن قرب أكثر، لكن دون أن تشعريها بالشك وعدم الثقة، ولاحظي أي تغيرات سلوكية غريبة تطرأ على ابنتك المراهقة جراء استخدامها لمواقع التواصل الاجتماعي.