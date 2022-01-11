ابنتي لا تحترم رغباتي

أنا سيدة أعاني كثيرا مع ابنتي صاحبة الـ15 سنة تتصرف بطريقة لا أعرف سببها لما بلغت سن الأربع سنوات توفي زوجي تقبلت مشيئة الله وصبرت لتلك المصيبة،

ربيت ابنتي وضحيت بشبابي لأجلها، بعد أن صارت كبيرة أردت أن ألتفت لحياتي ومنذ حوالي سنة تقدم شخص لخطبتي تحدثت إليها في الموضوع فأبدت موافقتها فقررت الارتباط شرط أن تعيش ابنتي معي رفقة زوجي ، الحمد لله الخطيب كان متفهما وقبل،

ابنتي لا تحترم رغباتي

لكن بعد الزواج ابنتي الخلوقة صارت فضة تعامل زوجي معاملة سيئة للغاية، لا تحترمه بالرغم من أنه طيب وأنا أعي جيدا غايتها فهي تريدني أن أنفصل وأعيش لها.

السيدة “ك” من العاصمة

الــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

انت حقا في موقف صعب وحساس للغاية أي خطأ قد يتسبب في أزمة عائلية، أول ما يجب أن ننبهك إليه أن ابنتكي لا تكره زوجك بل هي تكره بعدك عنها لا تتقبل أبدا أن يشاركها رجل آخر في أمها التي كانت دوما الأقرب منها،

لذلك وحتى يتحقق الاستقرار للجميع أنصحك بما يلي

أولا تحدثي إلى زوجك واطلب منه الصبر والتفهم اشرحي له وضعها،واطلب منه أيضا أن يساعدك لتتقربا منها حتى تشعر بالراحة .

اسمحي لأحد من أفراد أسرتك ممن تثقين في رزانتهم بأن يتحدثوا إليها بالتي هي أحسن في تلطيف الجو بينكم.

📌📌 يتيح لكم تطبيق مواضيع ذات صلة أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الشــــــــــــــــــــــوق حركني بغيرِ ترددِ.. والشــــــــــــــــــــــعرُ أبحرَ في غرام محــــــمد فإذَا مدحتُ محــمدًا بقصيدتي.. فلـقد مدحتُ قصيدتي بمــــــــــحمدِ شرف اللسان بذكر أحمــدَ سيدي.. فبذكره نكفى الهموم ونهتدي نهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp