ابنتي لا تقرأ في مستواه الدراسي.. ولا تتجاوب معي أبدا..

ابنتي لا تقرأ في مستواه الدراسي

في سؤال آخر طرحته السيدة أم أروى، تقول أنها جد محتارة، لا بل حزينة لأمر ابنتها المتخلفة في دراستها، حيث أعادت السنة الدراسية مرتين، بالرغم من جهودها المبذولة رفع مستوى ابنتها، علما أنها في المرحلة الابتدائية.

الجواب:

لا يختلف اثنان أنه من دواعي الحزن والأسف لدى أي أم أو أب، أن يرى أولاده يعيدون السنة مر أو مرتين، لهذا ومن الضروري الانتباه لنقاط جد مهمة في هذه المسألة، لأن الإجابة عن هذا السؤال تستدعي الكثير من التفاصيل، وكخطوة أولى وضرورية ننصح بها في هذه الحالة هو معرفة ما إذا كان للطفل أي مشاكل خاصة لم تنتبه له الأسرة، وإلا لماذا لم تُثمر كل المجهودات المبذولة لتعليمها؟

اعرضي ابنتك على طبيبة نفسانية، وهي ستشخص حالة ابنتك، وتوجهك لبعض الطرق لتعليمها وتلقينها دروسها.

حاولي سيدتي أن تستعيني بالأدوات المدرسية الجذابة التي تجعلها تحب وقت الدراسة أكثر.

تحدثي مع معلمتها لتعطيك معلومات عن سلوكها في القسم سواء مع أقرانها من التلاميذ، ومعها هي أيضا، وأن تعطيك تقويم عام لمستوى ابنتك