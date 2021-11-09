ابني الوديع بدأ صوتك يرتفع

ابني الوديع

أنا سيدة متزوجة أم لبنتين وولد، تربية البنات لم تتعبني كثيرا، لكن ابني وجدت معه صعوبة، لان والده أفرط في دلاله، وأنا وأخواته من نجني أثار طباعه.

إلا أنني دوما أبدي قوتي حتى لا أنهزم أمام ابني الوديع فالأولاد الذكور عادة ما يقلدون أبائهم ويصير يظن نفسه الرجل الثاني في البيت هو الآن في العاشرة من عمره، وبدأت ألاحظ أن أسلوبه في النقاش أصبح حادا، ليس في البيت فحسب بل حتى مع أترابه.

الجواب

أشكر سيدتي على إثارتك موضوع في غاية الأهمية، فالتحدث والمناقشة باحترام أمر ضروري لتحقيق النجاح على مختلف الأصعدة.

عزيزتابني الوديعي ليس مسؤولية الأم فقط، بل على الأب أيضا المشاركة فيها، فمهما فعلت أنت ومهما كنت حازمة في تقويم سلوك طفلك، فإن جهودك لن تُثمر دون حزم الوالد أيضا، وكأول نصيحة أقدمها لك هي:

فاتحي زوجكِ في الموضوع وحسسيه بأهمية أن تكون لابنكما علاقة طيبة بأخواته البنات،

من الضروري أن نمنح الطفل فرصة لشرح الأسباب التي جعلته يعتقد أن موقفه صحيح،

تعلم طفلك لغة الجسد، وهي لغة ضرورية للغاية، فحتى الكبار أحيانا يجهلونها، طريقة الجلوس، أو مكان نظر العين، طريقة استخدام اليدين في النقاش، كلها تفاصيل مهمة وأساسية في النقاش مع الآخرين.

حتى نبرة الصوت، من الأشياء الضرورية التي يجب التحكم فيها عند نقاش، فمن المهم أن نعلم أطفالنا متى يجب التحدث، متى يجب خفض الصوت وخاصة مع من.

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