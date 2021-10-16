ابني يريد فقط تقليد أترابه ويجبرني على شراء المفرقعات للاحتفال بالمولد

السلام عليكم ورحمة الله، سيدتي الفاضلة سأطرح مشكلة بدأت تستفز أعصابي، في الآونة الأخيرة صار ابني يطلب مال على غير العادة،

في البداية ظننت أنه ينفقه في الحلويات أو غيرها من مأكولات، لكنني اكتشفت بالصدفة أنه يقوم بشراء المفرقعات ليحتفل بها في المولد النبوي الشريف، فلم أتمالك أعصابي حين رأيت ذلك العدد الكبير من مختلف أنواع المفرقعات التي جمعها إلى حد الآن، فقمت مباشرة بإتلافها كلها، فغضب، ولا يزال يصر على الحصول على أموال أخرى ليشتري غيرها، ليشارك أترابه ذلك اليوم بها، علما أن ابني في العاشر من عمره، فكيف أتصرف معه.

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

وعليكم السلام سيدتي الفاضلة،

لا داعي للتصرفات المتهورة مع صبي أنت بصدد بناء شخصيته ودينه أيضا، وعوض التصرف بعنف، كان الأجدر بك أن تفهميه أن المولد النبوي هو يوم عظيم، ولد فيه خير البشر نور وهدى للعالمين، وأن الاحتفال به لا يكون بالمفرقعات، وإنما نحتفل به حتى نزداد حبا لأن لرسول الله صلى الله، ويكون ذلك بطاعة الله ورسوله، وإتباع سنته، والإكثار من أعمال الخير، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، أما المفرقعات يمكن الاحتفال بها أو استعمالها في مناسبة أخرى كيوم نجاحه في الدراسة مثلا، فالزمن الذي نحن فيه هو زمن فتن بامتياز، انتشر فيه الفساد وعقوق الوالدين وقطع الرحم، فلا يجب أن نخطئ في تلقين تعاليم ديننا الحنيف، حتى لا ينفر منه أولادنا، ولأن ديننا هو دين ترغيب وليس دين ترهيب، كان الأجدر بك سيدتي بدل أن تمنعي المفرقعات من ابنك بإتلافها أمام عينه، إغراءه بأشياء أجمل كأن تجلسي معه وتروي له سيرة رسول الله بطريقة مبسطة يمكنه استيعابها، قراءة القرآن مع بعضكما البعض، إشراك والده في المهمة لأن الأطفال يتأثرون كثيرا بأفعال آبائهم.