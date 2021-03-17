ابن أمير إرهابي يقود شبكة دولية لتهريب “الكاشيات” تنشط في سطيف وسوق أهراس

التحقيقات كشفت بأن المهلوسات كان يتم جلبها من ليبيا

تمكنت، هذا الأسبوع، المصالح الأمنية التابعة للجيش في ولاية سطيف، من تفكيك شبكة دولية للمتاجرة في الأقراص المهلوسة.

وجاءت العملية إثر تلقي معلومات تفيد بوجود شبكة دولية لترويج الأقراص المهلوسة ذات التركية الخطيرة، وتنشط بين ولاية سوق أهراس الحدودية وسطيف، وتقوم بإدخال هذه الأقراص المهلوسة الخطيرة من دولة ليبيا المجاورة عن طريق شبكة دولية لترويج الأقراص المهلوسة، حيث تم تتبع تحركات أحد أفراد هذه الشبكة، أين تم توقيف سيارة سياحية على مستوى الطريق السيار بمنطقة “جرمان” التابعة لإقليم بلدية العلمة قادمة من سوق أهراس إلى مدينة العلمة، كان على متنها شخصان، وبعد التحقيق معهما، تبين أنهما ينحدران من ولاية سوق أهراس، وبعد تفتيش السيارة، تم العثور على كمية من المهلوسات الخطيرة، حيث تم تسليمهما إلى عناصر مصالح الدرك الوطني بالعلمة للتحقيق معهما، أين كشف عن باقي شركائه الستة، إثنان ينحدران من بلدية سطيف وأربعة ينحدران من بلدية العلمة، كما اتضح أن من بينهما إبن أحد أمراء الجماعات المسلحة خلال “العشرية السوداء” التابعة للحزب المنحل، حيث تم توقيف أفراد العصابة كلهم ومداهمة منازلهم، كما تم تمديد الاختصاص بناءً على تسخيرة من وكيل الجمهورية وتفتيش منزلي الشخصين اللذين ينحدران من ولاية سوق أهراس، وأفضت العملية إلى حجز 1100 قرص مهلوس، حيث تم إعداد ملفات جزائية للموقوفين الثمانية البالغة أعمارهم بين 30 و 50 سنة بتهمة تكوين جماعة أشرار والمتاجرة في الأقراص المهلوسة، ومن المنتظر تقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.