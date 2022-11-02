ابن الأوراس الأبي يعرض عليك الزواج

الرقم السري :

138132

شهم أصيل غايته الاقتران في وقت قريب

في عرضنا الأول لهذا الركن، وفي عدد اليوم، بدايتنا ستكون من غرب البلاد، بالتحديد من وهران. نعرفكم على شاب شهم في غاية الاحترام، اتصل بنا بغية الزواج، هو شاب حنون ومقبل على الحياة. يبلغ من العمر 38 عام، يمارس مهنة التجار، ميسور الحال، ويملك مسكن خاص. مطلق أب لبنت في رعايته لا يريد التفريط فيها. يبحث عن أنثى ذات أخلاق تقبل أن تمضي معه في سبيل المحبة والحلال.

يناشد امرأة صالحة من أجل الاقتران على سنة الله ورسوله، امرأة تحبه وتحن على ابنته الوحيدة. تفيض رقة وحنانا وأكثر من ذلك تقدر الحياة الزوجية، كما لا يشترط فيها شيء سوى أن تكون ماكثة بالبيت. سنها لا يتعدى 35 سنة، من إحدى ولايات الغرب، ولا يهمه إن كانت أرملة أو مطلقة.

الرقم السري :

138134

ابن الأوراس يعرض عليك الزواج

أبى إلا أن تكون صفحة أدم وحواء سببا ليعثر عن نصفه الثاني. فتوكل على الله وناشد حظه ليعثر على رفيقة حياته، هو شاب من ولاية باتنة، أعزب لم يسبق له الزواج. يبلغ من العمر 39 سنة، يمارس مهنة التجارة ولديه سكن خاص، قصدنا ليفتح الباب ويدخل بإذن الله القفص الذهبي. يريد أن الراحة التي ينعم بها بالظفر بزوجة صالحة تكون له خير متاع في الحياة الدنيا.

فقلب يحمل الخير، ونية طيبة في إكمال نصف الدين. يبحث عن شابة صالحة تكون له قرة عين، شابة ذات أخلاق تكون من ولاية باتنة، وما جاورها. سنها لا يتجاوز 35 سنة، شرطه لأن تكون ماكثة في البيت. كما لا يهمه إن كانت عزباء، أرملة أو مطلق بدون أولاد.

الرقم السري :

138135

تحت سقف المودة والرحمة يريد أن يمضي في حياة كلها سعادة

شاب آخر من ولاية وهران، اتصل بنا وكان مطلبه شرعي كيف لا وهو يقصد الحلال. متزوج أب لأولاد ويتمنى التعدد على سنة سيد الخلق، ابن وهران يبلغ من العمر 43 عام. يشغل منصب مهندس في مؤسسة عمومية، وبإمكانه أن يوفر مسكن خاص.

يتمنى في القريب لأن يعثر على زوجة صالحة يمضي معها في رحاب الحلال وعلى أسس العدل والمساواة. زوجة حنون يعد أن يقدرها ويعتزّ بها، كما يريدها من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز 40 سنة. لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، ويقبلها مطلقة أو أرملة بطفل واحد ترافقه المشوار وتعمر له الدار.

الرقم السري :

138136

سيطوي صفحة الماضي ويريدك أنت الحاضر والآتي

من وسط البلاد، ومن العاصة بالذات، نعرفكم برجل ناضج صاحب مبادئ وأخلاق. خاطبنا برغبة كبيرة في إعادة بناء حياته وترميم الشرخ الذي حلّ بقلبه، هو مطلق وأب لبنتين برعاية الأم. موظف مستقر في مؤسسة عمومية يبلغ من العمر 49 سنة، ولدي سكن خاص.

يرجو الزواج في القريب، بامرأة صاحبة أخلاق وأصل جميل، تكون من إحدى ولايات الوسط، سنها لا يتعدى 40 سنة. كما يريدها ماكثة بالبيت، محترمة ومقبولة الشكل، لا يهمه إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد.

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