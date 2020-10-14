ابن الدبلوماسي الراحل عبد القادر حجار يكشف وصايا والده

كشف ابن الدبلوماسي الراحل، عبد القادر حجار، اليوم الأربعاء، في تصريح خص به “النهار” عن وصايا والده.

وقال ابن الراحل حجار “أعزي عائلتي وكل عائلة حجار، والجزائريين عامة بهذا المصاب الجلل، والدي أحد أعمدة الدبلوماسية المخضرمين”.

وأضاف ابن الراحل عبد القادر حجار “لم أجد الكلمات لرثاء والدي، يعجز لساني عن تعبير حزني، فقد تأثرنا جدا لرحيله”.

وعن وصايا عبد القادر حجار، قال ابنه “أوصانا بحب الوطن، وأن نشتغل في البلاد، كان ضد دراستنا أو العمل في الخارج”.

وحسب ابن الدبلوماسي الراحل، سيوارى جثمان فقيد الجزائر، بعد صلاة الظهر في مقبرة العالية.

وقد انتقل الى رحمة الله، أمس الثلاثاء، المجاهد والمناضل والسفير السابق، عبد القادر حجار عن عمر يناهز 83 سنة.

المرحوم من مواليد 1937 بتيارت، كان عضوا لعدة سنوات باللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، كما تقلد عديد المهام الدبلوماسية.

ومن المناصب التي تقلدها الراحل منصب سفير فوق العادة ومفوض للجزائر بليبيا بين 1986 و1989، وسفيرا بسوريا بين 1989 و1992.

وشغل الراحل منصب سفير فوق العادة ومفوضا للجزائر بإيران بين 2000 و2004، قبل تعيينه سفيرا بمصر وجامعة الدول العربية.

وكان آخر منصب دبلوماسي شغله الراحل حجار، هو سفير الجزائر بتونس بين عامي 2012 و2019.

ومنحته الرئاسة التونسية الصنف الأوّل من وسام الجمهورية، تقديرا لما قام به من عمل دعما لأواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.