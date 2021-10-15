ابن الصحراء يبحث عن زوجة حنونة

شاب من ولاية تمنراست، بكل جيدة وحب في الزواج، اتصل بنا يناشد بنت الحلال، ويتمنى أن تكون واحدة من بين قارئات ركن آدم وحواء، شاب يافع محب للحياة، يبلغ من العمر 30 عام، موظف مستقر ولديه سكن خاص، لم يسبق له الزواج، وهو إنسان صالح ومسؤول.

يتمنى أن تزور البهجة قلبه، ويفرح في حياته بزوجة صالحة صادقة ومسؤولة مثله، إنسانة تؤمن بقدسية الزواج وتبعث في قلبه الراحة والسلوان، سنها لا يتعدى 30 سنة، يريدها عزباء، ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، من إحدى ولايات الغرب أو الجنوب الجزائري.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135763

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