ابن الصهيوني نتنياهو يثير غضب الجنود !

في فضيحة ثقيلة لعائلة نتنياهو، قد لا يستطيع الصهيوني بنيامين رفع رأسه منها، قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إن ابنه يائير اثار غضب الكثير من جنود الاحتياط العاملين في الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت “لوفيغارو” نقلا عن تايمز، أن جنود الاحتياط الذين شاركوا في القتال ضد المقاومة الفلسطينية، عبروا عن استيائهم من بقاء نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي في ميامي وعدم انضمامه إلى التعبئة.

وأوضحت “لوفيغارو” أن الشاب البالغ من العمر 32 عاماً يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، تحديداً في ولاية فلوريدا. فيما تخوض بلاده حالياً حرباً. ففي الساعات التي تلت هذا الهجوم غير المسبوق، استدعت البلاد 360 ألف جندي احتياطي، بما في ذلك 300 ألف في غضون يومين. وهي تعبئة هائلة في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 9.7 مليون نسمة، تقول الصحيفة.

ومع أن يائير نتنياهو، الابن الأكبر لرئيس الحكومة الصهيونية، البالغ من العمر 32 عامًا، من ضمن الفئة العمرية المطلوبة للتجنيد. إذ أن خدمة الاحتياط تقوم بتعبئة الإسرائيليين حتى سن 40 عامًا، إلا أنه لم يحضر. وهو ما أثار حفيظة العديد من جنود الاحتياط. ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن جندي قوله: “نحن الذين نترك وظائفنا وعائلاتنا وأطفالنا لحماية عائلاتنا في الوطن. وليس الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية عن هذا الوضع”. ويضيف: “إخوتنا وآباؤنا وأبناؤنا، جميعهم سيذهبون إلى الجبهة، لكن يائير ليس هناك بعد”. و”هذا لا يساعد على تعزيز الثقة في قادة البلاد”.

كما يمر رئيس الوزراء الإسرائيلي الصهيوني، بواحدة من أخطر الأزمات السياسية في حياته المهنية. في حين تتعرض استراتيجيته تجاه الأراضي الفلسطينية للهزيمة بسبب الصراع الحالي، تقول “لوفيغارو”، مضيفة أن هذه الانتقادات الموجهة إلى نجل نتنياهو توضح التوترات الحالية بين رئيس الوزراء والجيش، إذ تحمله هيئة الأركان العسكرية مسؤولية تأخير الهجوم البري، معتبرة إياه غير ذي كفاءة.