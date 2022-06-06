الرقم السري :

137003

تاجر ميسور سيكون لك نعم الزّوج والرفيق

من ولاية تيبازة ستكون بدايتنا في هذا الركن، حيث اتصل بنا رجل طيب توسم في منبرنا كل الخير. زوجا في قلبه نية طيبة، يريد أن يحصّل الحلال في أقرب الآجال والظفر بفتاة أحلامه. صاحب إعلاننا هذا يبلغ من العمر 45 سنة، لم يسبق له الزواج، يمارس التجارة. ولديه بفضل الله سكن خاص، ذو سيرة حسنة، طيب القلب والسريرة.

يتمنى من دقّ أبواب الأثير في الخير أن يتحصل على فرصة سانحة مع إنسانة طيبة يتخذها على سنة الله حليلة. كما تكون صاحبة خصال وخلال، وصافية النية والسريرة مثله، سنها لا يتعدى 40 سنة . شرطه أن تكون عازبة، مقبولة الشكل، ومن إحدى ولايات الوسط الجزائري.

الرقم السري :

137004

إبن الأوراس سيجعلك أسعد الناس

إلى ولايات الشرق الجزائري، وتحديدا ولاية باتنة، نأخذكم لنكون الوسيط لشاب في الـ38من عمره. كتب عليه الطلاق وغلف الحزن قلبه، لكنه أبى إلا أن يغير حياته، ويدخل السرور إلى بيته. اتصل بنا ومنحنا فرصة لأن نربط الوصال بينه وبين إنسانة تغدق عليه بالوفاء والمودة. علما أنه عامل مستقر ولديه منزل خاص، ولم يسفر زواجه عن أولاد.

لا شرط لصاحب إعلاننا هذا سوى أن تكون رفيقة دربه من إحدى ولايات الشرق الجزائري أو من منطقة القبائل. سنها لا يتعدى33سنة، لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت. وأكثر ما يهمه أن تكون محترمة جادة، وعلى قدر كبير من المسؤولية.

الرقم السري :

137005

ابن العاصمة سيكون زوجا في القمة

من العاصمة ستكون آخر محطة لنا في هذا الركن حيث تواصل معنا رجل في غاية اللطف والوداعة. كما هو رجل يبلغ من العمر 46 سنة، موظف مستقر، متزوج وله أبناء. يريد أن يكون له نصيب مرة أخرى مع إنسانة تؤمن مثله بالتعدد وتعي مسؤوليتها حيال هذا الميثاق. وقد أفصح صاحب إعلاننا أنه لا يبتغي سوى الألفة والنية الصادقة.

كل ما يريده إبن العاصمة، زوجة تقية طيبة وعلى قدر من الأخلاق، تكون من العاصمة وضواحيها. سنها لا يتجاوز 40 سنة، لا يهمّه إن كانت عازبة أرملة أو مطلقة، يقبلها حتى بأولاد. وأكثر ما يريده أن تكون ماكثة في البيت وعلى قدر من العلم والرفعة. ويعد من أنه سيضمن لها سكنا خاصا بها.

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