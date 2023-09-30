ابن الفنانة راضية منال في ذمّة الله

توفي، اليوم السبت، ابن الفنانة راضية منال، المدعو “ريان”، والبالغ من العمر 21 سنة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشاب ريان توفي في مستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة. وهذا بعد صراعه مع مرض السرطان.

ومن جهتهم، قدم العديد من الفنانين والممثلين تعازيهم لراضية منال إثر وفاة نجلها. على غرار يوسف يحياوي، والإعلامي ماسين حامية، حيث كتب “تعازينا الخالصة للصديقة الفنانة راضية منال. على إثر وفاة إبنها “ريان”، ” إنا لله وإنا إليه راجعون”. ” كل نفس ذائقة الموت، اللهم ارحمه و اجعله من المتقبلين، و افرغ على والدته صبرا كبيرا يا رب”. ورضا رايس والذي نشر على صفحته “تعازينا الخالصة للصديقة الفنانة راضية منال، على إثر وفاة إبنها “ريان” .. “ إنا لله و إنا إليه راجعون” ، “ كل نفس ذائقة الموت ، اللهم ارحمه و اجعله من المتقبلين، و افرغ على والدته صبرا كبيرا يارب”.

كما علقت الممثلة مفيدة عداس عبر منشور لها “الله أكبر انا لله وانا اليه راجعون خبر نزل عليا كا الصاعقة لاحول ولا قوة الا بالله ربي يرحمك ..ربي اصبرك اختي و حبيبتي راضية دعواتكم له بالرحمة”. في حين، كتب الفنان عمو يزيد “ببالغ الحزن و الاسى تلقيت خبر وفاة ابن اختي و صديقتي فنانتنا راضية منال. الله يرحمو و يعطيكم الصبر.”

ويتقدم طاقم النهار أون لاين، من جهته، بخالص التعازي للفنانة راضية منال. متمنيا أن يرزقها الله الصبر ويرحم ابنها.