ابن الوادي عبد الفتاح جبلون بن علي أول جزائري يتصدر دفعة الطيارين من جامعة أوكسفورد البريطانية 

عبد الفتاح جبلون بن علي، خريج جامعة أوكسفورد البريطانية، تصدر دفعة الطيارين، وهو أول جزائري يتحصل على المرتبة الأولى من هاته الجامعة.

كان تلميذا بمدرسة الأم الشهيد تجيني الطاهر ببلدية حساني عبد الكريم، ثم إكمالية الشهيد حمودي عبد الرحمان، ثم بثانوية المجاهد محمد حليس.

تحصل على شهادة الباكلوريا بمعدل 17 ومن العشر الأوائل على مستوى ولاية الوادي، أكمل دراسته الجامعية سنة 2015 بالمدرسة العليا لدراسات مهندس بجامعة عنابة.

ثم عمل في شركة بحاسي مسعود لمدة عام ونصف، تلقى تكوينات بعدد من الدول الأوروبية وأبهر في اختصاصه.

ثم التحق بإمتحان لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ويقول عنها عبد الفتاح أنها أتت بالصدفة، بعد مشاهدة لإعلان شركتهم عبر الأنترنت، وأُختير مع 149 طالبا، وواصل محطته الدراسية بين جامعتي بريطانيا وأمريكا في الطيران.

ولم يكن عبدالفتاح طالب علم فقط بل كان رياضي ولاعب للأصناف الصغرى لنادي وفاق حساني عبد الكريم لكرة ليد .

هو من عائلة معروفة بالعلم والإلتزام، بات رغم صغر سنه مفخرة كل الجزائريين في التميز والإبداع في مجال الطيارات واحتلاله صدارة أبرز جامعات العالم في الطيران.

وهو ما يؤكد أن قدرة الشاب الجزائري، في التحدي والوصول إلى أهدافه وجد الدعم والتشجيع ويُعد إضافة قوية للأسطول الجهوي وطياريين الجزائريين المشهود لهم في كل أرجاء العالم.

ويعد عبد الفتاح جبلون ثاني طيار في البلدة بعد الطيار حمودي الذي يعمل في قطر حاليا .