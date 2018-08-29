ابن “باتريوت” يرمي برصاصة طائشة تسببت في وفاة ابن خالته وإصابة شقيقه بجيجل

اهتز سكان بلدية الشحنة الجبلية بولاية جيجل لحادثة مؤلمة اثر خروج رصاصة طائشة من سلاح ناري لأحد أفراد الدفاع الذاتي،

تسببت في وفاة شخص واصابة أخر بجروح خطيرة،

وقائع القضية تعود الى قيام ابن “الباتريوت” البالغ من العمر نحو 20 سنة بحمل سلاح والده دون ان يعلم أنه مزود بخرطوشة،

التي خرجت عن طريق الخطأ وكانت سبب في وفاة أحد أقاربه ويتعلق الأمر بابن خالته “24” سنة

واصابة شقيقه الأصغر الذي لم يتعد 13 سنة بجروح خطيرة نقلها على اثرها الى المستشفى،

في وقت شرعت فيه المصالح الأمنية في عملية التحقيق.