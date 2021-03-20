ابن براد بيت يتبرأ منه ويشهد ضده في قضية الحضانة مع أنجلينا جولي

تزداد معركة الحضانة بين النجمين براد بيت وأنجلينا جولي احتدامًا، بعد تدخل ابنهما مادوكس جولي بيت للشهادة في المحكمة ضد بيت.

وقدم مادوكس شهادته بصفته بالغا في قضية تشارك الحضانة التي رفعها الثنائي منذ أعوام، ولم تكن الشهادة في صالح براد بيت.

و وفقًا لموقع “أص ويكلي” الأمريكي فإن مادوكس يرفض مناداته بمادوكس بيت، وقرر حذف بيت من اسم العائلة في الوثائق الرسمية.

وذكر الموقع أن أنجلينا جولي رفعت دعوى قضائية ضد طليقها براد بيت، تتهمه فيها بممارسة العنف المنزلي.

كما نقل الموقع عن مصدر خاص أن أبنائهما: مادوكس وباكس وزاهارا وشيلوه والتوأم فيفيان ونوكس، مستعدون للشهادة معها في المحكمة وتقديم أدلة ضد براد بيت.

وأشار الموقع إلى أن قسم لوس أنجلوس لخدمات الطفل والأسرة سبق أن قام بتبرئة براد بيت في نوفمبر عام 2016 من التهم الموجهة إليه