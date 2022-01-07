الرقم السري :

136293

من تقبل عرضه و الإقتران على سنة الله و تكون له زوجة

نستهل عروضنا في ركن رجال يرغبون في التعدد من ولاية المدية. رجل اتصل بنا وأظهر رغبة كبيرة في السير على طريق الاستقامة، كما هو في الأربعينات من عمر، عامل مستقر. متزوج وأب لأولاد، قصده شريف ونيته طيبة. يتمنى على سنة الله ورسوله الكريم الإقتران بزوجة ثانية يهنأ إلى جانبها حتى تكون له قرة عين. زوجة تكون متفهمة، وتعينه على الحياة الدنيا، يريدها من إحدى ولايات الوسط، سنها يكون أقل من 40 سنة. لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة، أو عازبة، بفضلها ماكثة بالبيت. ويعد لأن يوفر لها مسكن مستقل، وأن يكون عادلا بما مكنه الله.

الرقم السري :

136294

فرصة لكل ماكثة بالبيت.. ابن تلمسان يعرض عليك الإقتران

من ولاية تلمسان نعرفكم على رجل طيب الخصال، يبلغ من العمر 58 عام، متزوج ويرغب في التعدد. كما يشغل منصب إطار في سلك التعليم، لديه سكن خاص للزوجة الثانية التي يضمن لها السعادة.

يريد صاحب إعلاننا هذا أن تكون من ستخوض معه هذه التجربة من إحدى ولايا ت الغرب أو الوسط الجزائري. سنها لا يتجاوز48سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بطفلين صغيرين. وأكثر ما يهمه أن تكون ربة بيت ممتازة تضفي على حياته البهجة والفرحة.

الرقم السري :

136295

يتمنى الحلال.. إلى جانب زوجة متفهمة تكون له خير متاع

رجل من العاصمة، مضى من عمره 45 سنة، موظف مستقر، متزوج وأب أبناء. يتمنى في القريب العاجل أن يجمعه القدر من خلال هذا الركن الأغر ببنت الأصول. التي تؤمن أكثر متا تؤمن به بقدسية التعدد الذي هو في الأصل أسوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس لديه من الشروط سوى أن تكون طيبة خلوقة، يريدها من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتجاوز 38 سنة، أريدها عزباء. ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بطفل واحد. وأكثر ما أريده أن تكون ماكثة في البيت وعلى قدر من العلم والثقافة وسأضمن لها سكنا خاصا بها.

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