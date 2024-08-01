ابن شقيق دونالد ترامب سيصوت ضد عمه في الرئاسيات الأمريكية

فريد ترامب الثالث، ابن شقيق دونالد ترامب، للصحافة الأمريكية، أنه يعتزم التصويت للديمقراطية كامالا هاريس. وليس لعمه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل. لكنه يؤكد أنه سيحضر حفل التنصيب إذا تم انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وإذا تمت دعوته.

وفي حديثه لصحيفة واشنطن بوست، أشار فريد ترامب الثالث إلى أنه سبق أن أعطى تفضيله للديمقراطيين بدلا من عمه. خلال الانتخابات الأخيرة، وذلك بالتصويت لهيلاري كلينتون عام 2016، ثم لجو بايدن عام 2020.

وسبق أن نشرت ابنة شقيق دونالد ترامب، وأخت فريد ترامب الثالث. كتابا في عام 2020 تندد فيه بسلوك عمها، واصفة إياه بالكاذب المرضي.

وعندما سألته شبكة CNN عن افتقاره إلى التحدث أمام الجمهور في وقت الترشح الأول لدونالد ترامب. أوضح نجل الأخ الأكبر لرجل الأعمال.

وأضاف: “عندما ترشح (دونالد ترامب) لأول مرة (في عام 2016)، اعتقد جزء من العائلة أن الأمر مجرد حيلة دعائية. وأنه لم يعتقد أنه سيفوز، أو حتى أنه لم يرغب في الفوز”.

وفي نهاية المطاف، فاز قطب العقارات على هيلاري كلينتون. على عكس ما توقعته معظم استطلاعات الرأي. يؤكد ابن أخيه: “لكننا لم نعتقد أنه يمكن أن يسبب الكثير من الضرر”.

”أشياء فظيعة“

وقال “جميع العائلات لديها عمها المجنون. عمي دونالد مجنون تمامًا، وترك بصمته على تاريخ العائلة”.

في الوقت الحالي، أثناء الترويج الكامل لكتابه الجديد “كل ما في العائلة: آل ترامب وكيف وصلنا إلى هذا الطريق”. يؤكد فريد ترامب الثالث أنه “يرتجف” أحيانًا بينما يراقب عمه وهو يقوم حاليًا بحملة للعودة إلى البيت الأبيض. «هل هذا هو نفس الرجل الذي أعرفه (…) ما الذي دفعه إلى التصرف بهذه الطريقة؟»، يتساءل ابن أخيه في أوقات معينة.

ويضيف فريد ترامب الثالث دون أن يذكر تفاصيل: “لقد فعل (دونالد ترامب) معي بعض الأشياء الفظيعة حقًا. وسيقول بعض الناس: كيف لا تزال ترغب في إقامة علاقة معه؟”. ثم يشرح قائلاً: “إنه عمي، إنه جزء من عائلتي، وهذا يعني الكثير بالنسبة لي”.