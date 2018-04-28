ابن عمي “لزهاري” يحكي للنهار كيف جاءته فكرة تصويرالفيديو

مواشي، عتاد فلاحي، أراضي شاسعة وإنتاج وفير للحبوب سيتكبد خسائرها الفلاح عمي لزهاري وابناؤه،

إن لم يتم اعادة النظر في القرار الصادر عن مديرية أملاك الدولة تحت رقم 821 المؤرخ في 27 فيفري 2018

والذي يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية كائنة ببلدية الكرمة بالمكان المسمى “الحامول” من أجل إنجاز مصنع ممضى من طرف والي وهران مولود شريفي،

دون الأخذ بعين الاعتبار أن الأراضي المعنية هي مساحات خصبة ومنتجة الأمر الذي يضرب عرض الحائط التعليمة الوزارية،

القاضية باستثناء تحويل الأراضي الفلاحية التي تعرف نسبة عالية من الخصوبة إلى عقارات صناعية.