ابن عم معمر القذافي يكشف الوصية الأخيرة للرئيس الليبي الراحل 

نشر القيادي الليبي السابق أحمد قذاف الدم، ابن عم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. تسجيلا صوتيا قال إنه الوصية الأخيرة لمعمر القذافي ساعات قبل وفاته.

وجاء في التسجيل الصوتي للراحل معمر القذافي “سأترك لكم الانتصار ولا أترك لكم العار.. أفضل الموت ولا العار”.

وأضاف الراحل القذافي “سأقوم هذه الليلة بعملية اقتحام لحصار سرت، قد أستشهد في هذه العملية فلا تحزنوا”.

وتابع “الخيانة هي التي أسقطت طرابلس وأسقطت سرت وليس نقص الرجال أو السلاح”.

وقبل 10 سنوات من الآن، تم قتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي بعد 42 عاما من الحكم.