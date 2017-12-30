ابن فطوطة مُعجب بجمهور المولودية.. أنا شنوي

كشف الرحالة الكويتي عادل العدواني المعروف باسم ابن فطوطة، أنه من عشاق فريق مولودية الجزائر، وأكد أنه كان يتمنى حضور مباراة الفريق.

وقال ابن فطوطة اليوم السبت خلال زيارته لمقر “النهار”: “أعرف الكثير من الفرق الجزائرية على غرار شباب بلوزداد، مولودية الجزائر، الإتحاد وشبيبة القبائل”.

وأضاف: “ولكن الأغلبية مهووسون بالمولودية والمعروفين بالشناوة.. “.

وقال أيضا: “بكل صراحة كنت أنوي حضور لقاء المولودية ولكن للأسف سأغادر الجزائر اليوم.. وأنا شنوي”.

وتمنى إبن فطوطة التوفيق لأشبال المدرب الفرنسي كازوني في مباراتهم اليوم أمام وداد تلمسان برسم الدور 32 من كأس الجزائر.

وفي كلمة وجهها إلى “الشناوة” قال: “أحييكم على الأغاني الحلوة والتشجيع.. شاهدتها عبر اليوتوب وفعلا تتمنى أن تكون شنوي لتغني معهم”.