الرقم السري :

136302

يريدك أن تكوني مرهما لقلب مسيلي طيب ؟

من المسيلة، نبدأ رحلتنا في هذا الركن. وقد استأمننا أحد أبنائها على إعلانه مشيرا أنه يضع كامل ثقته في منبرنا لما له من صيت طيب. رجل في الـ 52من عمره، كما يريدك أن تكوني له زوجة تداوي جراحه وتنسيه ماض أليم عاشه. إنسانة تتميز بالطيبة والأخلاق الحسنة لترافقه في مشوار العمر.

صاحب إعلاننا الأول موظف مستقر ولديه سكن خاص يحيا فيه وحيدا. يريد أن يبعث الإستقرار في حياته مع إنسانة سنها ما بين45و49سنة، شرطه أن تكون ناضجة ومسؤولة. يريدها من إحدى مناطق الوسط، وأكثر ما يهمه أن تكون موظفة وعزباء.

الرقم السري :

136303

ابن معسكر يريدك حنون وسيغدق عليك بالأمان

من معسكر، لم يشأ عبد القادر تفويت الفرصة على نفسه، فهو رجل طيب مسالم يتوق إلى الإستقرار والسعادة. ما إن سمع بخدماتنا حتى تواصل معنا معلنا رغبته في أن يعيد بناء حياته على أسس متينة وخالصة.

عبد القادر تاجر في خريف عمره الـ57، مطلق بأولاد في رعاية والدتهم. لديه سكن خاص وهو لا يطمع إلا في كرم الله بأن يسوق له زوجة صالحة حنون. يريدها من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز39سنة، شرطه أن تكون ماكثة في البيت. لا يهمه إن كانت مطلقة أو أرملة، فقط يهمه أن تكون بدون أولاد، ولها عليه أن يرعاها ويهتم بها.

الرقم السري :

136304

مثقفة متفتحة لمهندس وهراني خلوق

لم نبرح منطقة الغرب الجزائري، حيث عرجنا إلى وهران مدينة الأسود أين خاطبنا منها محمد. وكله أمل أن يجد لندائه صدى. مطلق في ال43من عمره، يشغل منصب مهندس دولة. له سكن خاص يحيا به وحيدا بعد أن إنتهى عمر زواجه من إنسانة لم يكن له منها أبناء.

يعوّل محمد أكثر ما يعوّل عليه أن يظفر بإنسانة مثقفة متفتحة تنسيه جراح الماضي وتملأ عليه حياته. إنسانة مسؤولة تقية، شرطه أن تكون ماكثة في البيت ، من ولايات الغرب أو الوسط الجزائري، سنها لا يتجاوز40سنة. يريدها عزباء، كما يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل واحد، يعدها بالسكينة والأمان.

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