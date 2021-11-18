ابن هامل: “كل أملاكي مبررة” 

أنكر ابن عبد الغني هامل المتهم الموقوف “أميار هامل ” جميع المتهم التي نسبت إليه أمام هيئة المجلس نكرانا قاطعا،

كما نفى أن يكون يوما قد استغل منصب أو نفوذ والده من أجل الحصول على مزايا.

وقال إبن هامل إنه كان يعمل دوما من أجل الحفاظ على سمعة والده.

وبخصوص الفيلا التي سجلها والده باسمه، قال اميار إنها كانت ملكا له ولإخوته لكنهم أرادوا إهدائها لوالدهم لأن المنزل الذي يقطنون فيه أصبح لايكفي عائلتين.

واعترف أميار هامل خلال استجوابه، بجميع أملاكه، التي اصبحت على ذمته، منذ ان دخل ميدان الفلاحة، كونه ابن “الدوار” وورث هذا النشاط أب عن جد، الى غاية ان أصبح مستثمر وصاحب شركة “سارل اميار les frères” .

حيث ذكر،المتهم أنه يملك 3 قطع أرضية بوهران، ولا تزال على ذمته إلى يومنا ، بالاضافة الى استديو مساحته الإجمالية 44 متر مربع، الواقع في شارع الأمير عبد القادر، وآخر ذو مساحة 74 متر مربع تم بيعه بمبلغ 160 مليون سنتيم، مستدلا بعقد البيع.

كما اعترف أميار، بملكيته لمحطة البنزين في “الكرمة” ،وحظيرة لموقف السيارات بمساحة 3100 متر مربع في السانية.

وقال أميار أنه أنشأ معصرة لزيت الزيتون، في إطار شراكة لمستثمرة تابعة لاملاك الدولة بوهران.

ونفى المتهم تهمة تبييض الأموال، مبررات أقواله بأن ميزانة شركته تقدر ب 49 مليون و303دج، وما يملكه من أموال يمكنه من كسب ممتلكات اكثرمن تلك التي تم ذكرها في محاضر الضبطية.

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