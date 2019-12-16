ابن ولد عباس اليوم الاثنين أمام المحكمة العليا

يمثل، اليوم الاثنين، نجل جمال ولد عباس، المدعو اسكندر، في المحكمة العليا بالعاصمة.

كما سيمثل متهمان آخرين، إلى جانب اسكندر، وهما الأمين العام الأسبق لوزارة التضامن بوشناق خلادي، محمد حبشي.

للإشارة، فإن اسكندر عمر ولد عباس، وخلادي، ومشتبه به ثالث متهمون بتورطهم في قضايا فساد.

وسيمثل المتهم الثالث، المدعو، حبشي محمد، أيضا أمام المحكمة العليا، فيما يتواجد المتهم الرابع الوافي ولد عباس في حالة فرار.

للتذكير، فإن المتهمون يتواجدون رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة، منذ منتصف جوان الماضي.

ويتابع المتهمون بارتكاب وقائع ذات طبيعة إجرامية أثناء المرحلة التحضيرية لتشريعيات 2017.

ويحتمل وجود معطيات جديدة في الملف، تفيد تورط مسؤولين سامين سابقين، تجر المتهمين الثلاثة للمحكمة العليا.