ابو الغيط: انعقاد القمة العربية جاء في وقته 

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، ان انعقاد القمة العربية جاء في وقته، خصوصا ان العالم يشهد تغيرات غير مسبوقة.

وجاءت كلمة ابو الغيط، اثناء كلمته الافتتاحية لأشغال القمة العربية، حيث أوضح أن الأوضاع الحالية في العالم سيكون لديها تبعات هائلة على الشعوب مما يجعل القمم ضرورة واجبة وفرصة سانحة لترتيب الاوراق ومناقشة القضايا العربية.

وتابع ذات المتحدث قائلا، ان المنطقة العربية، تقع في قلب الازمات، فمن جهة تعتبر ركيزة اساسية في معادلة امدادات الطاقة واسعارها العالمية.

كما انها تعتبر الضحية الاولى للتغير المناخي، وتعاني المنطقة من تهديد لأمن الغذائي، وتقع دولها ضمن نطاق الفقر المائي، فضلا عما تواجهه بعض دولها من تصرفات غير قانونية من جانب جيرانها من شأنها تعريض أمنها المائي للخطر.