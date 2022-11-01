ابو الغيط: تصعيد الاحتلال في فلسطين ينذر بما هو اسوأ والعالم يقف مكتوف اليدين

شدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، على أهمية القضية الفلسطينية في العالم العربي حيث اعتبرها قضية كل الدولة العربية وشرفها.

ابو الغيط، وفي كلمته أثناء الجلسة الإفتتاحية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة

الدورة العادية (31). اكد أن الدفاع عن هذه القضية المحورية، هو واجبٌ على كل عربي.

وتابع ذات المتحدث، بأن ما يجري من تصعيد في الأراضي المحتلة بسبب سياسات القمع والقتل التي يمارسها الاحتلال بدم بارد يعتبر تصعيد ينذر بما هو أسوأ.

متأسفا من موقف العالم الذي يبقى مكتوف اليدين، حيث لا يدافع عن حل الدولتين سوى من طرف اللسان.

وفي نفس السياق، واصل ابو الغيط تطرقه الى القضية الفلسطينية، حيث قال ان الإجماع العربي ما زال منعقدا على حل الدولتين كسبيل لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما لا يوجد طريق اخر يقول ذات المتحدث، سوى بإطلاق عملية سلمية جادة.وذلك على أساس من المرجعيات المعروفة والقانون الدولي.

ووجه ابو الغيط دعوة الى جميع دول العالم للانضمام لهذا النضال السلمي، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، والموافقة على عضويتها في الأمم المتحدة.