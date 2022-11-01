ابو الغيط: ” في مقدور العرب فعل الكثير إن هم حشدوا الإمكانيات العربية “

قال الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط “إن دولنا العربية في حاجة ماسة لاستراتيجية شاملة للتعامل مع “حالة الأزمة الممتدة”.

وخلال تسلمه الكلمة الإفتتاحية في أشغال الدورة الـ 31 للقمة العربية قال ابو الغيط “إن في مقدور العرب فعل الكثير إن هم حشدوا الإمكانيات العربية، وهي كبيرة ومتنوعة، على نحو صحيح وبمنهج علمي”.

وتابع الامين العام ” ان الامر يحتاج إلى تفكير طويل المدى من أجل تحصين المجتمعات العربية وتعزيز صمودها في مواجهة صدماتٍ داهمة ونوازل مفاجئة” وأكد ابو الغيط ان استراتيجية الأمن الغذائي العربي، المعروضة على القمة، سوى نموذج ومثال واحد لما يُمكن أن تقوم به الدول العربية بشكل جماعي في مواجهة أزماتها.

ولقد مرّ على المنطقة عِقدٌ صعب، ولا زالت بعضُ دولِنا تعيش أوضاعاً لا تُهدد فقط أمنها واستقرارها.. بل وجودها ذاته.كما ان هناك أطراف غير عربية، في جوار الإقليم العربي، تُحرض وتُمارس تدخلاتٍ غير حميدة في المجتمعات العربية بهدف بسط النفوذ والهيمنة.

واضاف الامين العام نبقى أننا كعرب نفهم بعضنا، ونعرف حدود مصالحنا أكثر من أي طرف خارج منظومتنا.. وهذه دعوةٌ لتكثيف الانخراط العربي في تسوية المشكلات والأزمات العربية.ونأمل أن تُفضي إلى تحقيق نتائج إيجابية. وهذه الصراعات الدامية التي تُدمي قلب الأمة وهي تهديد لنا جميعا.

ووفي ذات الكلمة ناشد ابو الغيط زعماء الأمة وقادتها، ألا تتركوا هذه الجراح النازفة تأتي على حاضر الأمة ومستقبلها.