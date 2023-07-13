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الرياضة

ابو ريش لويزة تمنح الجزائر الميدالية الذهبية

بقلم عزيز طالبي
ابو ريش لويزة تمنح الجزائر الميدالية الذهبية
لزيزة
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أهدت البطلة الجزائرية ابو ريش لويزة الجزائر الميدالية الذهبية في اختصاص كيميتي لوزن أقل من 55 كلغ.
وفازت الجزائرية بالميدالية الذهبية على الأردنية في ذات الاختصاص، و هو نفس الاختصاص التي فازت فيه الجزائرية ميدي شيماء بالميدالية الفضية.

وكانت ميدي شيماء قد فازت على نظيرته التونسية ضمن منافسة الألعاب العربية الجارية وقائعها بالجزائر.

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