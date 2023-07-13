ابو ريش لويزة تمنح الجزائر الميدالية الذهبية

أهدت البطلة الجزائرية ابو ريش لويزة الجزائر الميدالية الذهبية في اختصاص كيميتي لوزن أقل من 55 كلغ.

وفازت الجزائرية بالميدالية الذهبية على الأردنية في ذات الاختصاص، و هو نفس الاختصاص التي فازت فيه الجزائرية ميدي شيماء بالميدالية الفضية.

وكانت ميدي شيماء قد فازت على نظيرته التونسية ضمن منافسة الألعاب العربية الجارية وقائعها بالجزائر.

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