ابو عبيدة: استهدفنا 720 آلية صهيونية منذ بدء العدوان البري

أعلن المتحدث العسكري باسم كتائب القسام “ابو عبيدة”، اليوم الخميس، استهداف 720 آلية صهيونية منذ بدء العدوان البري.

وأكد “ابو عبيدة”، انه بعد 76 يوما على بدء معركة “طوفان الأقصى”، لا زال جنود المقاومة يكبدون الإحتلال خسائر فادحة.

وشدد ذات المتحدث، ان عناصر المقاومة يستمرون بتدمير الآليات وإيقاع الجنود في معارك مع الاحتلال تتصاعد وتتزايد خسائره فيه.

واعلن “ابو عبيدة”، عن تنفيذ أكثر من 15 عملية قنص و12 اشتباك مباشر مع قوات الاحتلال الصهيوني خلال الأسبوع الأخير.

وأوضح المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، ان ما يسعى له الاحتلال هو البحث عن صورة من الإنجازـ فتراه يحتفل بالعثور على راجمة خارجة عن الخدمة، أو نفق قديم.

كما أشار هذا الأخير، الى ان محاولات الاحتلال استعادة أسراه، اثبتت أنّ هذا المسار لا يوجد له إلا طريقين.وإن أراد الاحتلال أسراه فعليه القبول بشروط المقاومة.