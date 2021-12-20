اب يحاول قتل ابنه الرضيع بعد ضربه بواسطة سيف بين عاشور في البليدة

اقدم اب بحي بن عاشور التابع لبلدية البليدة على محاولة قتل ابنه الرضيع بواسطة سيف بعد ضربه على مستوى الرأس. مما سبب له جروح عميقة وعجز لمدة 30يوما منحه إياه الطبيب الشرعي.

وحسب ذات المصدر فإن الوحش البشري داخل في مناوشات كلامية مع زوجته لتتطور الأمور بسرعة ،اين قام بضربها بالاكمات على مستوى أنحاء جسمها. قبل أن يدخل المتهم في هستيريا من الغضب والاعتداء على ابنه الرضيع وسط صراخ الام.

وأضاف ذات المصدر إن جيران قاموا بتخليص الضحية من محاولة القتله ونقل الرضيع إلى مستشفى بن بوالعيد. وهو في حالة جد حرجة ومن تم تحويله على جناح السرعة إلى مستشفى فرنس فانون.

مصالح الأمن الحضري الثالث تمكنت من توقيفه وتحقيق معه لمعرفة السبب الحقيقي لقيامه بالاعتداء على ابنه قبل تقديمه إلى العدالة.

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لقيت طبيبة بمستشفى فابور بالبليدة، حامل في شهرها السابع، مصرعها، بعد إصابتها ومعاناتها من فيروس كورونا المستجد.

الطبيبة بولعراسي تبلغ من العمر 38 سنة، حامل في شهرها السابع، توفيت وتركت ورائها أطفالها الثلاثة، بعد معاناته العدة أيام من فيروس كورونا.

بعد إصابتها بالفيروس كانت تتلقى العلاج بمستشفى فابور، وقبل يومين إزدادت حالتها سوءا. و تم نقلها إلى مصلحة إنعاش كوفيد بمستشفى فرانس فانون بالبليدة.

أين تم وضعها تحت التنفس الإصطناعي، غير أن الفيروس تمكن من الطبيبة و ظلت في حالة حرجة تصارع المرض، إلى أن فارقت الحياة فجر اليوم الأربعاء بعد 5 أيام من معاناتها من الوباء.

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تمكنت مصالح الأمن الحضري بالشفة الواقعة غرب البليدة من بتوقيف شخص خطير مبحوث عنه منذ مدة.

حيث كان يقوم هذا الأخير بالاعتداء على جيرانه والمواطنين بأسلحة البيضاء من سكين من الحجم الكبير. كما كان المبحوث عنه وراء زرع الرعب في اوساط الموطنين بالمنطقة.

كما جاءت عملية القبض على المتهم بعد أن تعرف عليه أحد أعوان الشرطة كان بزي مدني اين تمت مراقبته. قبل أن تتمكن ذات المصالح من توقيفه.

وتم تقديم المتهم الى محكمة العفرون اين تم ايداعه الحبس المؤقت في انتظار محاكمته. للإشارة فإن توقيف المتهم ترك ارتياح لدى المواطنين الذين قدموا شكرهم للأجهزة الأمنية.

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