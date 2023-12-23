اتحادية الجيدو تعزي في وفاة المصارع بن غالية
بقلم عزيز طالبي
قدمت اتحادية الجيدو الجزائرية، اليوم السبت، تعازيها الخالصة في وفاة المصارع بن غالية محمد في حادث قطار.
وقالت اتحادية الجيدو عبر الموقع الرسمي لها ” بهذا المصاب الجلل يتقدم رئيس الاتحادية الجزائرية للجيدو ياسين سيليني نيابة عن كافة أعضاء المكتب التنفيذي وكل عائلة الجيدو إلى عائلة الفقييد بأصدق عبارات التعازي و المواساة”.
كما أضافت “راجين من الله العلي القدير أن يلهمهم الصبر و السلوان و يشمل الفقيد بالمغفرة والرحمة والرضوان ويسكنه فسيح الجنان”.
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