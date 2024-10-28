اتحادية الدراجات تكشف جدول أعمال الجمعية العامة العادية

كشفت الاتحادية الجزائرية للدراجات، عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية، المقررة يوم الـ 2 نوفمبر الداخل، بداية من الساعة 10:00، بمقر اللجنة الاولمبية الوطنية ببن عكنون بالعاصمة.

وسيتم حسب بيان نشرته الاتحادية اليوم الاثنين. إنتخاب أعضاء لجنة الترشيحات إلى جانب لجنة الطعون واللجنة الخاصة المكلفة بنقل المهام.

كما سيتم القراء والمصادقة على التقريرين المالي والأدبي، إلى غاية الـ 30 سبتمبر 2024.

إلى جانب ذلك، سينم - حسب ذات المصدر قراءة تقرير محافظ المحاسبات الى غاية 30 سبتمبر 2024. وأيضا القراءة والمصادقة على الحصيلة الأدبية للعهدة 2020 – 2024.