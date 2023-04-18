اتحادية السباحة ترد على اتهامات صيود

ردت الاتحادية الجزائرية للألعاب المائية، على السباج جواد صيود، داعية الأخير، إلى تغليب مصلحة الجزائر، والحوار للوصول إلى نتائج تفيد جميع الأطراف.

وكان صيود، قد أطلق تصريحات وصفتها الاتحادية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، بـ “التشهيرية والمضللة” في منتصف شهر رمضان الجاري، على احدى القنوات الخاصة.

حيث أدان الرئيس ومكتب الإتحاد وكذا الطاقم الفني والإداري للإتحادية بشدة، المعلومات الكاذبة التي تم التطرق لها، وعليه يحق للإتحادية الرد على تلك الإتهامات لتنوير الرأي العام:

ان المديرية الفنية لا تتعلق بالأشخاص ، فقد تم تعيين إطار يستوفي شروط المنصب وتشهد له الأسرة الرياضية بالكفاءة وحسن الخلق الإتصال مع رياضي النخبة، وكما هو معمول به، يكون مع مدير الفرق الوطنية والذي يشغل نفس المنصب منذ العهدة السابقة حيث اتصل بجواد صيود عدة مرات دون رد.

وأضاف البيان: “كما ان المديرية الفنية لم تتحصل ليومنا هذا على برنامج السباح للموسم. الذي يرفض التعامل معها الدولة الجزائرية. الممثلة في وزارة الشباب والرياضة. وكذا اللجنة الأولمبية. لم يبخلوا يوما في مساعدة السباح

فقد تحصل على كل مستحقاته منذ سنة 2019، إلا انه يرفض تبرير النفقات طبقا للقوانين السارية المفعول.

ولا يمكن الي أي شخص ان يكون فوق القانون مهما كانت صفته. لدى قامت الإتحادية بمراسلته عدة مرات بكل الوسائل وعندما رفض الإستجابة لجأت لتبليغه عن طريق محضر قضائي كما اتخذت قرار تعليق المنح حتى يتم تبرير ما قد سلف.

وفيما يخص الألعاب العربية فقد تفضل رئيس الجمهورية بإستضافتها في الجزائر وقد خصص لها إجتماعا تم فيه المصادقة على المعايير والحد الأدنى للمشاركة. وتم إبلاغ كل اسرة السباحة طبقا للّوائح العامة.

وفي سياق متصل. أكدت الاتحادية. بأنها تدرك ان وراء تلك التصريحات الكاذبة. هناك أطراف تقوم باستخدام السباح للأجل مصالحهم الخاصة ستتخد ضدهم الإجراءات الازمة أمام الهيئات المختصة.

كما دعت الاتحادية في نهاية البيان، صيود، إلى التقرب لطرح إنشغالاته بعيدا عن تلك الأطرف والأراء المشوشة لوسائل التواصل االجتماعي. رغم انه لم يستجيب يوما لدعواته واستدعاءاته وأن يضع الجزائر فوق كل إعتبار.