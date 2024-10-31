اتحادية الملاكمة الجزائرية تحضر الدورة التكوينية لنظام التنقيط الجديد

سجلت الإتحادية الجزائرية للملاكمة، حضورها في الدورة التكوينية الخاصة بنظام التنقيط في الملاكمة، “scoring machine”.

وحسب بيان إتحادية الملاكمة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم الخميس، فقد مثّل الاتحادية في هذه الدورة التكوينية، منسق التكوين، حمزة أعراب، على هامش تواجده مع وفد المنتخب الوطني للملاكمة فئة أقل من 19 سنة، المشارك في البطولة العالمية للأواسط المتواصلة فعالياتها بكولورادو الأمريكية.

وأوضحت اتحادية الملاكمة في بيانها، أنه سيتم نقل هذه الخبرة للجزائر لتكوين الحكام الجزائريين حسب النظام الجديد المنظمة العالمية للملاكمة “world boxing”.