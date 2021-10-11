اتحادية النيجر تحشد الرأي العام وتُحفز اللاعبين للفوز على الخضر

تُريد اتحادية النيجر لكرة القدم توقيف سلسلة اللاهزيمة للمُنتخب الوطني الجزائري بأي طريقة مُمكنة في المواجهة التي تجمع المُنتخبين غدا الثلاثاء.

الصفحة الرسمية للاتحادية النيجيرية لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشرت فيديو لمواجهة الخضر أمام النيجر يوم 31 ماي من سنة 1981.

وانتهت المواجهة أنذاك بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد، وعلق الحساب الرسمي للنيجر على الفيديو بعبارة:”من الممكن إيقاف الجزائر.. يوم الأحد 31 ماي 1981 ، وضعت تشكيلة النيجر حدا لسلسلة ثعالب الصحراء الجزائرية… انتصار النيجر 1-0 عن طريق ركلة حرة من مايكانو ، وكان ذلك في تصفيات كأس العالم 82..لأننا نؤمن بتكرار ذلك ، فمن الممكن”.