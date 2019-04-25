اتحادية عمال البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية تُقرر تعليق إضرابها  

أعلنت الاتحادية الوطنية لعمال البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، اليوم الخميس، تعليق الإضراب الذي كانت قد دعت إليه أيام 28، 29 و30 أفريل الجاري، وهذا استجابة لقرار العدالة القاضي بوقف الإضراب.

وخلال ندوة صحفية، أوضح الأمين العام للاتحادية، أوكال مصطفى، أن “قرار تعليق هذا الإضراب جاء بناء على حكم العدالة”.

مؤكدا في نفس الوقت “تمسك” النقابة بالمطالب المهنية لعمال القطاع التي وصفها ب”المشروعة”.

وتتمحور هذه المطالب حول “إعادة النظر في سلم الاجور والعلاوات والمنح وكذا مراجعة معايير الترقية الأفقية والعمودية

إلى جانب تكريس مبدأ تكافؤ الفرص في تولي مناصب عليا على مستوى المؤسسات التابعة للقطاع وإدماج العمال المتعاقدين”.

من جهة أخرى، دعت الاتحادية إلى ضرورة فتح أبواب الحوار مع الوصاية لدراسة المطالب المرفوعة.

مندّدة ب”المضايقات الإدارية التي يتعرض لها النقابيون, سيما منهم الإطارات”.

وبالمناسبة، حذرت الاتحادية من “بعض المحاولات الرامية إلى مراجعة الاتفاقية الجماعية لعمال البريد”.

داعية الى ضرورة “التصدي لهذه المحاولات