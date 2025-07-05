اتحادية كرة السلة تقدم احترازات رسمية عقب “المهزلة التحكيمية” في مواجهة الأردن

تقدمت الاتحادية الجزائرية لكرة السلة باحترازات رسمية عقب ما وصفته بـ”المهزلة التحكيمية” التي شهدتها المباراة الأخيرة بين المنتخب الوطني النسوي لكرة السلة ومنتخب الأردن. اللقاء الذي كان يشهد تنافسًا كبيرًا وروحًا رياضية عالية، انتهى بقرار تحكيمي مثير للجدل في الثواني الأخيرة من المباراة، مما حال دون حصول المنتخب الوطني على نتيجة عادلة.

وعبرت الاتحادية الجزائرية في بيان رسمي، عن استنكارها الشديد للقرارات التحكيمية التي تم اتخاذها في اللحظات الحاسمة للمباراة، مشيرة إلى أن هذه القرارات أثارت استياء واسعًا في أوساط الجهاز الفني واللاعبات، وكذلك بين جمهور المتابعين الذين كانوا يشهدون المباراة.

وأكدت الاتحادية أن اللقطات التي تم مراجعتها عبر تقنية الإعادة بالفيديو (𝐈𝐑𝐒) أظهرت بوضوح أن توقيت المباراة كان قد انتهى قبل أن تُنفذ اللاعبة الأردنية محاولة التسديد، مما يجعل القرار التحكيمي بمنح رميات حرة وإعادة اللعب غير مبرر من الناحية القانونية أو الفنية.

وجاء في البيان: “من خلال المراجعة الفنية الدقيقة، يتعذر من الناحية الزمنية تنفيذ تمريرتين متتاليتين خلال ثانية واحدة فقط، مما يثير شكوكًا حول صحة القرار في اللحظات الحاسمة التي قد تُغيّر مصير المباراة.”

وأضافت الاتحادية الجزائرية أنها تطالب اللجنة الفنية المعنية بإعادة دراسة اللقطة محل الجدل، واتخاذ قرار عادل ومنصف يضمن حقوق الفريق الوطني الجزائري ويعزز مصداقية اللعبة في البلاد.

وختم البيان بتأكيد الاتحادية على ضرورة تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة، مشددة على أن مثل هذه الأخطاء التحكيمية تؤثر سلبًا على العدالة الرياضية في المسابقات الدولية.