اتحادية كرة السلة تُحدد موعد عقد الجمعية العامة الاستثنائية

حددت الإتحادية الجزائرية لكرة السلة، يوم السبت الـ 30 أوت الجاري، موعدا لعقد جمعيتها العامة الاستثنائية، والتي سيخصص جدول أعمالها لمناقشة عدة نقاط مهمة تخص مستقبل السلة الجزائرية.

ودعت الاتحادية، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء. عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أعضاء الجمعية العامة. لحضور الجمعية الاستثنائية المقررة بداية من الساعة 10:00 بقاعة المحاضرات التابعة للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية ببن عكنون.

كما أبرزت الاتحادية، أن جدول الأعمال يتضمن دراسة مشروع إنشاء الرابطة الوطنية لكرة السلة للهواة. ومشروع القانون الأساسي للرابطة الوطنية لكرة السلة للهواة.

كما يتضمن دراسة التعديلات والإثراءات المدخلة على القوانين العامة للاتحادية الجزائرية لكرة السلة، وتوصيات المجمع التقني الوطني بما فيها صيغ مختلف البطولات.

إلى جانب دراسة وضعية القطعة الأرضية المتواجدة على مستوى بلدية السويدانية. ودراسة طلب قبول هبة عتاد مقدمة من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة السلة (FIBA-AFRIQUE).