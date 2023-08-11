اتحادية كرة اليد تعقد اجتماعا مهما الخميس القادم

يرتقب أن تعقد الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، يوم الخميس المقبل، اجتماعا مهما، من أجل إعادة تعديل القوانين الخاصة بها.

واستدعت الاتحادية برئاسة كريمة طالب، 10 أعضاء لهذا الاجتماع القرر يوم الـ 17 أوت الجاري، حسبما جاء في بيان نشرته الصفحة الرسمية على “فيسبوك”.

وأفاد البيان، بناء على مخرجات الجمعية العامة الإستثنائية، المنعقدة يوم 04 جانفي 2023. المتعلقة بإنشاء لجنة لتعديل قوانين تنظيم وسير الاتحادية. فإن الأخيرة قررت استدعاء أعضاء هذه اللجنة.

وهم : “بوشامي عمار، يوسفي علي، بوطغان سليم، مصيغد لخضر، نوار ابراهيم، شمالي عيسى، حساوي ادريس، اليماني مهدي، تماني فاتح، خبير قانوني.

وذلك، من أجل مباشرة عملها يوم 17 أوت 2023 لدراسة وتقديم الاقترحات والخروج بقانون عام لتنظيم سير الاتحادية يتلائم مع التعديلات الجديدة للإتحاد الدولي لكرة اليد. وعرضه على الجمعية العامة للإطلاع والمصادقة.

كما دعت الاتحادية أعضاء اللجنة، إلى تفقد البريد الالكتروني لإسلام الاستدعاءات.